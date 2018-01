Autarca britânico quer acabar com "epidemia de sem-abrigo" até ao casamento real

Simon Dudley quer que os sem-abrigo sejam retirados das ruas do município de Windsor e Maidenhead até ao casamento real a 19 de maio na Capela de S. Jorge, no Castelo de Windsor.

O autarca fez o apelo na rede social Twitter, onde pediu às autoridades que lidem "com a epidemia" e com a "exploração dos moradores e de seis milhões de turistas por ano".

O líder local enviou ainda uma carta a 2 de janeiro ao comissário do Vale do Tamisa, na qual apelava à "limpeza" as áreas com sem-abrigo, de forma a acabar com "as intimidações agressivas" e com "os sacos e o lixo" nas ruas de Windsor, avança o jornal britânico The Guardian.

Simon Dudley apelou ainda ao reforço da segurança na semana do casamento real.

Milhares de turistas são esperados nas ruas de Windsor na altura do casamento do Príncipe Harry e de Meghan Markle.

O apelo do autarca já está a gerar polémica nas redes sociais, principalmente por parte de ativistas e de associações de apoio aos sem-abrigo.