Jóias indianas roubadas de exposição em Veneza

As jóias faziam parte da coleção de pedras preciosas Al Thani, algumas com 400 anos do período Mogol, em exposição no Palácio ducal - ou Palácio do Doge.

A coleção, que tem quase 300 peças de joalharia indiana, esteve nos últimos 4 anos em digressão pelo mundo.

No último dia da expsição em Vezena, os ladrões conseguiram passar despercebidos por entre os visitantes e atrasar o acionamento do alarme de segurança.

A polícia veneziana não acredita as peças sejam vendidas no mercado, por serem items únicos.