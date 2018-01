Pelo menos 18 mortos em acidente de comboio na África do Sul

Última atualização às 17h33

O acidente ocorreu entre as cidades de Hennenman e Kroonstad, na província de Free State, na África do Sul.

Os meios de comunicação sul-africanos divulgaram que o comboio e um camião colidiram e parte do comboio explodiu.Um vídeo mostra pelo menos uma carruagem do comboio em chamas e muito fumo.

Alguns passageiros são vistos com as suas bagagens numa estrada perto do local do acidente.

Lusa