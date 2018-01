Donald Trump é como uma "criança"

"Fire and Fury: Inside the Trump White House" é o título do polémico livro escrito por Michael Wolff.

Segundo a BBC, o livro baseia-se em 200 entrevistas e o escritor rejeita as acusações de Donald Trump sobre a obra ser "falsa" e "cheia de mentiras". O Presidente norte-americano chegou mesmo a negar que tinha falado com Michael Wolff, algo que o escritor desmentiu numa entrevista ao programa da NBC, Today, dizendo que tinham falado durante três horas.

Apesar da contestação do líder norte-americano, o livro já está à venda e pode ser encontrado na Amazon.

SHAWN THEW

Os advogados de Donald Trump tentaram parar a publicação do livro, defendendo que continha muitas mentiras e que servia apenas para difamação.

Como era de esperar, o próprio Presidente recorreu ao Twitter, esta sexta-feira, para dizer que o "livro falso" estava a ser empurrado pelos media e por outras pessoas só para o prejudicar.

"Eles deviam tentar ganhar uma eleição. Triste!"

Michael Wolff disse que os funcionários da Casa Branca descreviam o Presidente como uma criança, porque "ele tem a necessidade de receber gratificação imediata. É tudo à cerca dele... Este homem não lê, não ouve. É como uma pinball a atirar para os lados."

O que diz o livro

"Fire and Fury: Inside the Trump White House" cita o ex-conselheiro Steve Bannon, que descreveu um encontro na Torre Trump, em Nova Iorque, entre um advogado russo e oficiais da campanha de Trump, que incluíam o filho Donald Jr., como "traiçoeiro".

Mas há outras declarações no livro, tais como:

A equipa Trump ficou chocada e aterrorizada pela sua eleição;

A sua mulher, Melania Trump, estava em lágrima de tristeza na noite da eleição;

Donald Trump ficou irritado que várias pessoas conhecidas tenham recusado participar na sua inauguração;

O Presidente "achou a Casa Branca incómoda e até um pouco assustadora";

A sua filha, Ivanka Trump, tinha um plano com o marido, Jared Kushner, que ela seria a "primeira mulher a tornar-se Presidente";

Ivanka Trump costumava gozar com o penteado do seu pai e muitas vezes "descrevia a mecânica por trás aos seus amigos".



O que diz a Casa Branca sobre o livro

Donald Trump ameaça processar judicialmente o ex-conselheiro Steve Bannon, que fez revelações explosivas sobre os bastidores da Casa Branca. Esta semana a Casa Branca divulgou um comunicado em que Trump diz que Bannon perdeu a cabeça depois de ser demitido.