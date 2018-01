EUA impõem sanções a cinco grupos industriais iranianos

Cinco sociedades industriais, filiais do consórcio Shahid Bakeri Industrial Group, já na lista negra norte-americana, são os alvos das novas medidas, que congelam os seus bens nos Estados Unidos e proíbem qualquer relação comercial e acesso ao sistema financeiro norte-americano, indicou o Departamento do Tesouro, em comunicado.

Trata-se das empresas Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center e Shahid Shustari Industries, que são acusadas de desenvolver e fabricar componentes para os mísseis balísticos iranianos, que vão desde propulsores a propergol sólido, a sistemas de controlo e condução, passando por equipamentos de apoio em terra.

"Estas sanções visam entidades fundamentais envolvidas nos programas de mísseis balísticos que o Irão privilegia, em detrimento do bem-estar económico do seu povo", disse o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, no comunicado.

O governante norte-americano sublinhou também que "os Estados Unidos vão continuar a combater as intenções malignas do regime iraniano, inclusive acrescentando sanções contra os abusos dos direitos humanos".

Steven Mnuchin referia-se às intenções da Casa Branca de decretar novas sanções contra representantes do regime iraniano e seus apoiantes envolvidos na repressão do movimento de contestação iniciado há uma semana no país.

Desde o fim de 2017, mais de 20 pessoas morreram no Irão e centenas de outras foram detidas durante manifestações de protesto contra as dificuldades económicas e o poder.

Um alto responsável da administração norte-americana disse na quarta-feira que os Estados Unidos iriam "utilizar todas as fontes de informações ao seu dispor para recolher informações concretas sobre quem está na origem da repressão, quem atenta contra os direitos humanos, quem utiliza violência contra os manifestantes, para aplicar ao sistema de imposição de sanções" ao Irão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, chegou mesmo a afirmar, numa mensagem na rede social Twitter, que o povo iraniano iria receber "um grande apoio da parte dos Estados Unidos quando chegasse o momento".

Hoje, no comunicado, Steven Mnuchin frisou ainda: "Washington não hesitará em condenar a incúria económica e o desvio de recursos avultados para financiar um sistema de mísseis ameaçador, em detrimento dos cidadãos".

Lusa