Iguanas congelam e caem das árvores nos EUA

Contudo, não foram as iguanas os únicos animais afetados pelo frio. Também na quinta-feira, chegaram imagens de Massachusetts de tubarões que morreram congelados.

A vaga de frio que afeta a costa Leste dos Estados Unidos da América já fez 18 vítimas mortais e as previsões meteorológicas apontam para o agravamento do estado do tempo. São esperadas temperaturas mais baixas nos próximos dias.