Mais manifestações previstas para hoje no Irão após as orações de sexta-feira

Segundo ativistas, os vídeos de protesto mostram manifestações em Teerão na noite de quinta-feira, incluindo cânticos contra o líder supremo, o aiatola Ali Khamenei.



Hoje de manhã, em Teerão, as ruas pareciam tranquilas antes das orações do meio-dia. O clérigo da linha dura Ahmad Khatami deverá presidir às rezas, depois de dois dias consecutivos de manifestações pró-governo em todo o país.



Na quinta-feira, o ministro do Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, disse que cerca de 42 mil pessoas participaram na semana de protestos, sublinhando que as manifestações duraram todo este tempo por causa da "indulgência, contenção e tolerância" do governo, sem dar mais explicações.



Os comentários de Fazli marcaram a primeira estimativa do governo sobre a participação nos protestos.



Entretanto, em Nova Iorque, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas convocada pelos Estados Unidos deverá analisar hoje a agitação em curso no Irão.



Com os membros do Conselho de Segurança divididos quanto aos protestos no Irão, ainda não é certo qual será o desfecho deste encontro.



Pelo menos 21 pessoas morreram na sequência dos protestos, que ganharam força na semana passada, a propósito do aumento dos preços dos alimentos, antes de se espalharem para cidades de quase todas as províncias do Irão.



Na quinta-feira, o Irão culpou diretamente um funcionário da CIA pelos protestos. A administração do Trump negou ter qualquer interferência nas contestações e a CIA não quis comentar.



Lusa