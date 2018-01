Novo balanço eleva para 13 o número de polícias mortos no atentado em Cabul

Segundo as autoridades afegãs, o atentado ocorreu quando um homem com explosivos colados ao corpo se fez explodir junto a um grupo de polícias que garantiam a segurança numa manifestação de comerciantes em Cabul.



Todas as vítimas mortais são agentes policiais, bem como 16 dos 18 feridos, confirmou o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi.



"O kamikaze irrompeu do grupo de manifestantes e visou as nossas forças policiais", referiu.



O novo atentado suicida surgiu uma semana após um outro perpetrado no centro cultural xiita de Cabul, que causou 41 mortos e 84 feridos, também reivindicado pelo Daesh, que tem multiplicado ataques terroristas no Afeganistão desde 2015.



Os atentados em Cabul têm-se multiplicado, fazendo da capital afegã uma das cidades mais perigosas do país.



Além de um outro ataque realizado em Cabul no dia de Natal, que causou seis mortes, o grupo EI reivindicou também o perpetrado a 31 de maio de 2017, o mais grave de sempre, quando um camião armadilhado matou 150 pessoas e feriu cerca de 400 outras.



Quarta-feira, os serviços secretos afegãos anunciaram ter desmantelado uma célula terrorista do grupo Estado Islâmico, com 13 membros, que, indicaram, estavam a preparar "uma série de atraques" em Cabul.

Lusa