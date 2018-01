Pilotos afastados da Jet Airways após discutirem e abandonarem cockpit a meio do voo

O incidente aconteceu no primeiro dia do ano, numa viagem de Londres, Inglaterra, com destino a Bombaim, na Índia.

Segundo o The Guardian, a companhia aérea indiana está a investigar as alegações de que um piloto terá agredido uma colega durante a discussão e enquanto o avião seguia no ar, com 324 passageiros a bordo.

Em declarações aos media locais, testemunhas disseram que a discussão levou a mulher piloto a deixar a cabine de controlo do avião em lágrimas, e que foi preciso muita persuasão para a funcionária da Jet Airways voltar ao seu posto. Antes de isto acontecer, o outro piloto também abandonou o local, deixando o aparelho em controlo automático.

"Um mal-entendido aconteceu entre os pilotos... Contudo, o mesmo foi rapidamente resolvido e de forma amigável. E o avião continua a sua viagem até Bombaim, onde aterrou em segurança", citou o jornal inglês através de um comunicado divulgado pela Jet Airways.

A companhia aérea esclareceu ainda que tinha sido aberta uma investigação ao caso e que os funcionários envolvidos tinham sido afastados.