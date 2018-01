Avião aterrou de emergência em aeroporto na Polónia

"O aeroporto de Okecie foi encerrado por pelo menos quatro horas. Isso significa que nenhum avião vai aterrar ou descolar", disse Hubert Wojciechowski, porta-voz do aeroporto, agora chamado de aeroporto Chopin, em homenagem ao compositor polaco.

Agencja Gazeta

De acordo com informações preliminares e imagens televisivas, a extremidade dianteira do trem de aterragem dobrou quando o avião, um Bombardier Dash Q400, aterrou na pista, com a aeronave a acabar de barriga.

Os serviços de socorro tiveram que rebocar o avião para restaurar o funcionamento do principal aeroporto do país.



Lusa