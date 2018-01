Quatro feridos em trocas de tiros no Rio de Janeiro

Uma operação do corpo especial de polícia Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Morro da Mangueira, na zona norte da cidade, levou a trocas de tiros no que provocaram ferimentos num homem não identificado e em três polícias.

Na sequência dos tiroteios, o Zoológico do Rio, situado perto do Morro, foi evacuado e fechado cerca das 12:00 locais (cerca das 14:00 em Lisboa), prevendo-se que reabra no domingo.

De acordo com a administração do Zoo, num comunicado citado pelo jornal O Globo na sua edição 'online', o local foi encerrado "por precaução".

Numa outra zona da cidade, na Baixada Fluminense, uma mulher, grávida de oito meses ficou ferida, depois de ter sido atingida a tiro na cabeça.

De acordo com o canal de televisão Globo, a mulher foi baleada numa tentativa de assalto. A mulher está internada em estado crítico e o bebé, que nasceu entretanto, está em estado grave.

O Rio de Janeiro enfrenta uma crise de segurança desde os Jogos Olímpicos de 2016, que obrigou o Presidente Michel Temer a enviar, em meados do ano passado, dez mil elementos das Forças Armadas para a região.

Além disso, o Estado do Rio de Janeiro enfrenta uma das maiores crises económicas da sua história, depois de, pouco tempo antes de organizar os Jogos Olímpicos de 2016, ter declarado o estado de "calamidade financeira".

Lusa