Número de mortos em deslizamentos na Califórnia sobe para 20

Quatro pessoas continuam desaparecidas.



No terreno estão mais de dois mil operacionais dos serviços de emergência norte-americanos, incluído elementos da Guarda Costeira, da Marinha e da Cruz Vermelha.



As fortes chuvas da passada quinta-feira afetaram, acima de tudo, a área de Montecito, no norte de Los Angeles. Uma zona florestal bastante afetada pelos incêndios do mês passado.