Ingrediente na pasta de dentes pode combater a malária

Cientistas da Universidade de Cambridge chegaram à conclusão que o triclosan, antibacteriano e antissético presente em medicamentos ou cosméticos, tem a capacidade de impedir infeções de malária no fígado e no sangue.

O triclosan foi em 2014 alvo de uma polémica por causa do seu potencial cancerígeno. No entanto, concluiu-se que a concentração que se encontra nas pastas de dentes (0,3 %) - a máxima permitida pela UE - não tem efeitos adversos para a saúde.

Picada de mosquito potencialmente mortal

Depois de uma picada de um mosquito infetado, o parasita da malária entra no organismo humano e chega ao fígado. É aí que se reproduz para então entrar na corrente sanguínea, causando febre e outras complicações potencialmente mortais.

Há algum tempo que os cientistas sabem que o triclosan impede o crescimento do parasita ao inibir uma enzima (enoil reductase ENR) envolvida na produção de ácidos gordos. Na pasta de dentes, previne a placa bacteriana nos dentes.

A equipa de Steve Oliver e Elizabeth Bilsland descobriu agora que o triclosam inibe uma outra enzima do parasita da malária, a DHFR.

É contra esta enzima que se têm desenvolvido medicamentos - pirimetamina - contra a qual o parasita da malária tem vindo a ganhar resistência. O triclosam conseguiu inibir a enzima mesmo nos parasitas já resistentes.

"A descoberta do nosso colega robô de que o triclosan é eficiente contra a malária dá-nos esperança de desenvolver um novo medicamento" contra a malária, explicou à Reuters Elizabeth Bilsland.

O robô-cientista utilizado na investigação - chamado Eve - foi concebido para automatizar e acelerar todo o processo. Desenvolve e testa hipóteses automaticamente, faz experiências, interrpreta os resultados, altera as hipóteses iniciais e repete tudo outra vez, as vezes que forem necessárias para a conclusão.

Malária mata quase meio milhão de pessoas por ano

O número de casos de malária registados em 2016 em todo o mundo subiu 5 milhões, atingido os 216 milhões, que originaram 445 mil mortes, menos mil do que em 2015, indica o Relatório Anual de 2017 sobre Malária no Mundo, elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Dos 94 países que analisa, o continente africano continua a ser o que conta com o maior número de casos, com cerca de 90% do total, 91% de mortes.