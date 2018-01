Vulcão na Papua Nova Guiné entrou em erupção

Milhares de pessoas foram retiradas das ilhas à volta da ilha de Kadovar, no Pacífico Sul, desde que o vulcão entrou em erupção, a 5 de janeiro, enquanto os voos que sobrevoavam a zona foram cancelados e os navios foram obrigados a afastar-se.

Os especialistas avisaram na semana passada que a atividade sísmica sob o vulcão indicava que uma grande erupção estava iminente.

O primeiro-ministro, Petero O'Neill, já tinha anunciado que as autoridades estavam a apoiar as evacuações e que as comunidades que vivem nas zonas costeiras a norte estavam alertadas para a possibilidade de tsunamis.

Kadovar situa-se na costa norte da Nova Guiné, a maior ilha, que inclui a capital, Port Moresby. O país assenta no chamado "Anel de Fogo", uma linha de falhas sísmicas à volta do Pacífico que regista sismos e erupções vulcânicas frequentes.

Lusa