Trump faz hoje o primeiro discurso do Estado da União

Milhões de pessoas seguirão o discurso, transmitido em direto logo à noite, num país cada vez mais dividido e onde o Presidente tem um dos mais baixos níveis de popularidade da história recente.

Donald Trump está no poder há um ano. Tomou posse como Presidente dos Estados Unidos da América a 20 de janeiro de 2017. Recorde aqui, em imagens, o primeiro ano do homem que não passa um dia sem fazer uma publicação no Twitter.