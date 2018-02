Astronautas russos substituíram caixa eletrónica na Estação Espacial Internacional

O comandante Alexander Misurkin retirou o objeto obsoleto do lado russo do complexo e lançou-o em orbita, que caiu de forma inofensiva muito acima do Atlântico Norte.

"Lá vai ele", relatou o controle da missão da NASA em Houston. A caixa eletrónica foi lançada numa direção em que não afetaria a estação espacial, de acordo com funcionários da NASA.

Depois de retirada a unidade obsoleta, os astronautas Misurkin e Anton Shkaplerov procederam à instalação da nova caixa eletrónica, com o Controlo de Missão da Rússia a declarar o sistema de comunicação revitalizado em bom estado.

A nova caixa eletrónica irá melhorar as comunicações com o controlo de missão da Rússia fora de Moscovo.

A estação espacial é o lar de dois russos, três americanos e um japonês.

Lusa