Político do Alaska demite-se após ser acusado de bater em mulher

A resignação do representante Zach Fansler ao primeiro mandato foi anunciada esta sexta-feira e será efetivada no dia 12 de fevereiro.

Fansler sofreu pressão para se demitir pelos líderes da câmara na semana passada, depois de o Juneau Empire revelar no sábado que uma mulher o acusou de a ter esbofeteado com força suficiente e lhe romper o tímpano, pouco antes do início da sessão legislativa, em Janeiro.

O advogado de Fansler, Wally Tetlow, disse esta sexta-feira à Associated Press que o político está inocente. Acrescentou que estão a cooperar com a investigação, tendo estado em contacto com a jurisdição distrital.

Nenhuma queixa foi arquivada. Tetlow referiu-se à notícia inicial sobre o assunto como "extremamente enganadora".

Fansler faltou às audições e sessões de câmara desde que as acusações foram publicadas.

O porta-voz da câmara, Bryce Edgmon, disse esta sexta-feira aos jornalistas que falou com Fansler "pelo menos duas vezes" esta semana e tornou claro que o coletivo continuava a aguardar a resignação.

Edgmon, um democrata de Dillingham, afirmou que Fansler fez um bom trabalho enquanto deputado e que tem sido uma questão difícil para o próprio, a câmara e o distrito.

Lusa