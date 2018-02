O miúdo que se tornou uma das estrelas do Super Bowl

Justin Timberlake teve a atuação principal no intervalo do evento. O cantor atuou durante 12 minutos, apresentando vários temas - novos e antigos - e fazendo até um tributo ao músico Prince. Mas não foi só a sua música que aqueceu as redes sociais.

Durante a atuação, Justin Timberlake andou pela multidão até encontrar um jovem, com o qual dançou algum tempo. Ryan McKenna parecia desconfortável ao ser o centro das atenções, mas acabou por dançar e até tirar uma fotografia com o músico.

Contudo, depois da selfie, o jovem começou a escrever alguma coisa no telemóvel. Mas o que seria tão importante para interromper a dança que estava a ter com um dos músicos mais conhecidos do mundo?

Foi esta a questão que levou a internet a reagir. Uma das teorias era que o jovem estava a pesquisar sobre quem era Justin Timberlake.

Outros acharam que estava à procura das letras das músicas de Justin Timberlake.

O assunto foi tão falado na internet, que Ryan McKenna acabou por se tornar o "Selfie Kid" (Miúdo da Selfie, em português). A alcunha esteve no topo dos assuntos mais faladas no Twitter durante várias horas, com milhares de menções.

Numa entrevista após o acontecimento, o Selfie Kid admitiu que não sabia o que pensar sobre o assunto. "Foi tão louco. Nem sei o que pensar. Todos os meus amigos têm estado a mandar mensagens", disse o jovem, citado pela BBC.

A final do futebol americano deu a vitória aos Eagles, que jogaram contra os Patriots.