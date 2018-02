Sarkozy tinha ministros sob escuta e Macron criou célula de demolição de Fillon

Laurent Wauquiez chefia o partido Les Républicains (Os Republicanos) e fez as declarações durante uma conferência na Escola de Gestão de Lyon (EMLYON).

Na ocasião, Wauquiez adiantou que o atual chefe de Estado, Emmanuel Macron, tinha criado uma "célula de demolição" de François Fillon, antigo primeiro-ministro durante a presidência de Sarkozy, quando este foi candidato à eleição presidencial de maio de 2017.

"Difamações, injúrias, vulgaridade. Uma conceção particular do ensino (...). Os estudantes da EMLYON merecem melhor!", reagiu imediatamente o porta-voz do Governo, Benjamin Griveaux, na sua conta na rede social Twitter.

No registo, ouve-se Laurent Wauquiez, que foi ministro dos Assuntos Europeus e ministro do Ensino Superior e da Investigação, sob Sarkozy, a dizer que "Nicolas Sarkozy chegou ao ponto de controlar os telemóveis (dos ministros). Colocava-os sob escuta para copiar todos os 'e-mails', todas as mensagens, e verificar o que cada um dos ministros dizia".

Contactada pela agência noticiosa francesa AFP, a assessoria de Wauquiez não quis fazer comentários.

Laurent Wauquiez é o presidente da região Auvergne-Rhône-Alpes, no centro da França.

Lusa