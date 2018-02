Empresa japonesa quer construir o maior arranha-céus de madeira do mundo

O plano é da Sumitomo Forestry, uma empresa japonesa com sede em Tóquio.

Apenas 10% da torre seria composta por ferro, combinado com 180 mil metros cúbicos de madeira, o suficiente para construir 70 pisos, com cerca de oito mil casas, árvores e florestação em cada andar.

Num comunicado, a empresa esclareceu ainda que o arranha-céus de 350 metros estaria preparado para os regulares tremores de terra, que se sentem no país, com uma coluna feita de aço e madeira.

O projeto está avaliado inicialmente em 600 mil milhões de ienes japoneses, o dobro dos custos de um arranha-céus convencional do mesmo tamanho. Contudo, a Sumitomo Forestry acredita que os custos desçam antes da finalização da torre, devido aos avanços tecnológicos.

De acordo com o The Guardian, atualmente, o maior prédio de madeira está situado em Vancouver, no Canadá, e é um edifício de 53 metros com apartamentos de estudantes.