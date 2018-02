Palestiniano morto na Cisjordânia por soldados israelitas

O exército israelita confirmou que o vídeo de uma câmara de segurança mostra partes de uma operação militar de madrugada na cidade de Jericó, na Cisjordânia.

Numa primeira declaração, o exército refere que palestinianos atacaram as tropas durante a operação e que um homem armado tentou agarrar a arma de um soldado.

Num comunicado posterior, os militares indicam que o homem correu em direção aos soldados com uma barra de ferro e tentou atacá-los. Adiantam que os soldados responderam "disparando, confrontando o terrorista e bloqueando-o" e que foi encontrada uma faca no palestiniano.

A tensão entre Israel e os palestinianos reavivou-se com o anúncio pelo presidente norte-americano, Donald Trump do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Desde então 27 palestinianos e dois israelitas foram mortos, tendo a maioria dos palestinianos morrido em confrontos com as forças de Israel.

Lusa