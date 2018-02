Theresa May responde a críticas de rapper nos Brit Awards

Um porta-voz insistiu mesmo que a primeira-ministra tem sido "muito clara ao defender que Grenfell foi uma tragédia inimaginável, que não poderá voltar a acontecer", avançou esta quinta-feira a Sky News.

As declarações de Downing Street vêm na sequência da atuação do rapper Stormzy durante a cerimónia dos Brit Awards, na quarta-feira, em Londres. O rapper começou a sua atuação por perguntar: "Theresa May, onde está o dinheiro para Grenfell?"

"O quê? Pensaste que nos tínhamos esquecido sobre Grenfell?", o rapper continua num discurso direto ao Governo britânico, como é possível ver no vídeo.

"Vocês são os criminosos, e têm a lata de nos chamar selvagens, deviam ser presos, deviam pagar pelos danos, deviam ter as vossas casas queimadas e ver como conseguiam sobreviver."

O porta-voz oficial de Theresa May defendeu que a primeira-ministra estava não só empenhada em descobrir o que tinha acontecido, como também em perceber porque é que as vítimas de Grenfell tinham sido ignoradas durante muitos anos. "Em termos de apoios às vítimas afetadas pela tragédia, mais de 58 milhões de libras foram concedidos."

Em novembro do ano passado, as autoridades inglesas revelaram que continuavam a considerar a formalização de acusações de homicídio contra pessoas, além de entidades, em relação a este incêndio.

Um inquérito público foi aberto para descobrir como um pequeno foco de incêndio, que teve origem num frigorífico, ocorrido num dos andares do edifício propagou-se de forma tão rápida, tornando-se num dos fogos mais mortais em Inglaterra em décadas.