Condições no Iémen são "catastróficas"

O secretário-geral adjunto dos Assuntos Humanitários da ONU advertiu o Conselho de Segurança da organização de que a "fome (no Iémen) continua a ser uma ameaça real".

Também segundo o diretor de operações do Departamento de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, John Ging, cerca de 8,4 milhões de iemenitas sofrem de insuficiência alimentar severa e à volta de 400.000 crianças com menos de cinco anos estão gravemente desnutridas.

"A tarefa mais urgente é que todas as partes cessem as hostilidades e trabalhem com as Nações Unidas para se conseguir um acordo político duradouro", disse Ging no Conselho de Segurança.

O enviado especial da ONU para o Iémen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, acusou quer o governo iemenita apoiado pela Arábia Saudita quer os rebeldes Huthis de prologarem o conflito.

"Os líderes neste conflito entendem as concessões como debilidade e o desacordo como uma ameaça", lamentou Sheikh Ahmed na sua última apresentação ao Conselho de Segurança antes de deixar o cargo.

"Lamentavelmente optaram repetidamente por ações irresponsáveis e provocadoras, ignorando o sofrimento diário dos iemenitas", insistiu.

Sheikh Ahmed revelou que um acordo de paz esteve prestes a ser alcançado, mas que as partes se recusaram a assiná-lo no último minuto, tendo apelado a novas negociações.

