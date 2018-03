Maior grupo 'jihadista' do Sahel reivindica atentados na capital do Burkina Faso

Em comunicado, a Frente Nusra refere que cometeu o duplo atentado, que matou 16 pessoas, incluindo oito militares, para se vingar da morte de vários dos seus líderes num recente ataque do Exército francês no norte do Mali.

Os 'jihadistas' do Sahel consideram a França como um dos seus principais inimigos e acusam o país de perpetuar o colonialismo nesta região de África.

A França tem 3.000 soldados em distintos países do Sahel, a maioria no Mali e no Níger.

O primeiro-ministro do Burkina Faso, Paul Kaba Thiéba, referiu-se hoje a "cenas apocalípticas", depois de visitar a sede do Estado-Maior das

Forças Armadas, atingida na sexta-feira pela explosão de uma viatura armadilhada.

Paul Kaba Thiéba condenou o que designou como sendo um "ataque terrorista cobarde" que "semeia a morte e a desolação inutilmente".

O duplo atentado, que não causou vítimas entre cidadãos franceses, provocou mais de 80 feridos.

Os oito atacantes foram abatidos, quatro no exterior da embaixada francesa e quatro na sede do Estado-Maior das Forças Armadas, segundo uma força de segurança do Burkina Faso.

Na sexta-feira, o ministro da Segurança, Clément Sawadogo, admitiu a hipótese de um dos atentados visar uma reunião militar da força multinacional 'antijihadista' do G5-Sahel (Mali, Burkina Faso, Níger, Chade e Mauritânia), que era para se realizar numa das salas atingidas pela explosão do carro armadilhado.

A reunião, entre o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e oficiais, acabou por acontecer, à última hora, numa outra sala.

Lusa