Trump terá reduzido áreas protegidas para permitir exploração de petróleo

O jornal The New York Times noticiou hoje que vários documentos mostram que vários funcionários do Departamento do Interior estavam focados na quantificação do petróleo, gás e carvão, bem como de terras de pastagem e madeira, que a criação de áreas protegidas, ou 'monuments' como são designadas nos EUA, tinha colocado fora de alcance dos interessados na sua exploração.

Os documentos foram divulgados em resposta a um processo judicial para aceder a registos públicos.

Donald Trump ordenou, em dezembro, reduções drásticas nas áreas protegidas de Bears Ears e Grand Staircase-Escalante.

Na altura, Trump disse que a sua constituição tinha sido resultado de uma "massiva apropriação federal de terras" por presidentes anteriores e que autoridade local tinha de ser restaurada.

Estes comentários confrontam-se com deliberações internas da sua presidência, em que se enfatizou o potencial económico destas áreas.



Lusa