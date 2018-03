Coreias do Norte e Sul combinam primeiro encontro em 10 anos

A cimeira realizar-se-á na localidade de Panmunjom, no meio da zona desmilitarizada (DMZ) que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, declarou o emissário Chung Eui-yong, que é conselheiro para a segurança do Presidente Moon Jae-in.

As Coreias também acordaram abrir uma linha de comunicação de emergência entre os seus dirigentes e a cimeira será precedida de uma conversa telefónica entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, precisou.

Segundo Chung Eui-yong, a Coreia do Norte prometeu suspender os seus ensaios nucleares e de mísseis enquanto durar o diálogo inter-coreano.

O conselheiro de Moon Jae-in disse ainda que a Coreia do Norte expressou a vontade de se desnuclearizar desde que a segurança do país seja garantida.

Esta será a terceira cimeira entre os dirigentes dos dois países desde o final da guerra da Coreia (1950-1953), tendo as anteriores ocorrido em 2000 e 2007.

Chung e os diplomatas sul-coreanos que o acompanharam a Pyongyang são os mais altos responsáveis do Sul a deslocarem-se à Coreia do Norte nos últimos 10 anos.

A visita ocorre após uma notável aproximação ocasionada pelos Jogos Olímpicos de Pyeongchang.

O encontro dos emissários com Kim Jong-un durou mais de quatro horas e a equipa do Sul deve partir na quarta-feira para Washington, para dar informações sobre a visita.