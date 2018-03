Declarado o estado de emergência no Sri Lanka

A espiral de violência ganhou força nos últimos dias com confrontos entre budistas e muçulmanos no centro do país.

O governo tenta assim impedir que os confrontos se estendam a outras zonas do país.

Esta medida coincide com o recolher obrigatório imposto pela polícia na região turística de Kandy, no centro do país, conhecida em particular por suas plantações de chá e pelos templos budistas.