Pai castiga filho por fazer bullying e obriga-o a ir para a escola a correr

No estado da Virgínia, nos Estados Unidos, Bryan acompanhou, durante uma semana, a corrida do filho até à escola (um percurso de cerca de 1,6 quilómetros), para se certificar que nada acontecia à criança. Enquanto isso, filmava todo o percurso.

"O meu filho foi expulso do autocarro durante três dias por fazer bullying aos colegas e isso eu não tolero", revela Thornhill no vídeo publicado no Facebook.

O homem diz que após a corrida até à escola o filho fica "sem energia para fazer asneiras".

"Eduquem os vossos filhos. Não sejam amigos, sejam pais. Hoje em dia as crianças precisam de pais", revelou no vídeo.

Bryan Thornhill acredita que o menino de 10 anos aprendeu uma lição, uma vez que o seu comportamento tem melhorado ao longo dos dias.

Várias pessoas reagiram à postura de Thornhill nas redes sociais. Como sempre, há quem esteja de acordo enquanto outros criticam, acusando-o de abuso infantil por deixar o filho a correr à chuva.