Balotelli considera "uma vergonha" eleição de senador negro em Itália

"Estarei porventura cego ou então ninguém lhe disse que é negro. Que vergonha", escreveu Balotelli na conta da rede social Instagram, publicando uma imagem em que Toni Iwobi aparece junto ao líder da Liga Norte, Matteo Salvini. A publicação já foi entretanto apagada.

Iwobi, de 62 anos, nasceu na Nigéria, embora tenha obtido a nacionalidade italiana.

Nas eleições gerais de domingo, Toni Iwobi foi eleito senador por Bérgamo pelo partido de extrema-direita Liga Norte.

Em entrevista a uma rádio italiana, o recém-eleito senador preferiu não comentar as críticas do jogador do Nice.

"Não me interessa o que escreve, já tenho polémicas que cheguem. Quero pensar no meu território e nas funções que me foram confiadas pelos eleitores", disse.



Lusa