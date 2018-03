China testa com êxito drone hipersónico militar

O drone hipersónico, com uma velocidade cinco vezes superior à do som, foi lançado em fevereiro passado, a partir da base espacial de Jiuquan, noroeste da China, segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post.

O aparelho alcançou a órbita terrestre e regressou com êxito à terra, segundo fontes que fizeram parte do projeto, citadas pelo jornal. O protótipo foi desenvolvido pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento Aerodinâmico de Mianyang, na província de Sichuan, uma instituição militar encarregue do desenvolvimento de veículos hipersónicos.

O projeto visa desenvolver aviões espaciais capazes de ultrapassar sistemas antimísseis. Aqueles aviões poderão também ter uso civil, nomeadamente na indústria do turismo espacial.

Lusa