Genro de Trump no México

Durante a sua visita "na qualidade de enviado do Presidente Donald Trump", Kushner reunir-se-á com o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, precisou o MNE mexicano em comunicado. Esta deslocação ocorre após o cancelamento de uma visita do chefe de Estado mexicano a Washington, na sequência de uma conversa telefónica tensa com Trump, no mês passado, segundo o diário norte-americano The Washington Post.

O México reiterou a sua recusa de pagar a construção do polémico muro fronteiriço entre os dois países, uma das promessas de campanha do Presidente republicano.Trump subiu o tom do seu discurso em relação ao México nos últimos dias, quer a propósito do muro, quer sobre a renegociação do Acordo de Livre Comércio Norte-Americano (NAFTA), que quer alterar em benefício das empresas e dos trabalhadores norte-americanos.

Na segunda-feira, o Presidente norte-americano fez saber que talvez transigisse nas medidas sobre o alumínio e o aço com o Canadá - principal fornecedor de aço aos Estados Unidos - e o México se fosse alcançado um acordo "justo" sobre o NAFTA.

Em resposta, o México ameaçou na terça-feira taxar, por sua vez, os bens norte-americanos "politicamente sensíveis". Kushner reunir-se-á também com o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Luis Videgaray, com quem está regularmente em contacto para apaziguar as relações tumultuosas resultantes das críticas anti-mexicanas de Donald Trump.

