Michael Bloomberg lança ONG anti-tabaco de 20 milhões de dólares

"No decurso da última década, as medidas destinadas a controlar o consumo de tabaco salvaram quase 35 milhões de vidas, mas a indústria do tabaco insiste em procurar novos consumidores, em particular entre os jovens", sublinhou Michael Bloomberg em comunicado.

"Não podemos aceitar que a indústria induza em erro a opinião pública para aumentar o número de pessoas viciadas nos seus produtos", declarou.

A nova ONG "ajudar-nos-á a fazer com que a indústria seja responsabilizada".Batizada como STOP, a ONG divulgará regularmente relatórios sobre as "estratégias enganosas" da indústria do tabaco e proporá meios para lutar contra a sua influência.

Esta iniciativa foi anunciada por ocasião da 17.ª Conferência Mundial "Tabaco ou Saúde" que se realiza entre hoje e sexta-feira na Cidade do Cabo, na África do Sul.

Lusa