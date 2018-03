Moçambique apreende 14 mil toneladas de carne suspeita de propagar listeriose

Um surto da doença na África do Sul já matou 180 pessoas e fez com que salsichas, enchidos e outros produtos de carne pronta a comer das marcas Enterprise e Rainbow Chiken Limited fossem banidas pelo Ministério da Saúde de Moçambique no início da semana.

O INAE está a retirar os produtos das prateleiras dos supermercados e de outros locais de venda em todo o país, explicou Virgínia Muianga, dirigente do INAE, citada pela edição de hoje do jornal Notícias. De acordo com aquela responsável, os produtos estão a ser armazenados em local isolado para posterior incineração.

A listeriose é particularmente perigosa para grupos de alto risco como mulheres grávidas, bebés, idosos com mais de 65 anos e doentes crónicos com o sistema imunitário fraco. A doença é infecciosa e é transmitida com maior frequência aos seres humanos através de alimentos contaminados.

Lusa