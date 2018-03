Quando a pastilha elástica é a própria sola do sapato

Anna Bullus é uma designer britânica que trabalha há cerca de uma década num projeto de avaliação de resíduos com o objetivo de explorar a reciclagem dos diversos materiais que surgem no lixo mais vulgarmente encontrado nas ruas.

"Como designer, fiquei totalmente surpreendida com o facto de que nada estava a ser feito para reciclar pastilha elástica", disse Anna Bullus, em entrevista à BBC.

Numa análise à composição deste resíduo, descobriu que o ingrediente principal é habitualmente uma borracha sintética, um tipo de polímero similar ao plástico, obtido a partir de produtos derivados do petróleo.

"Chama-se poliisobutileno, o mesmo material que encontramos nas câmaras de ar dos pneus das bicicletas", explica Anna Bullus. Da análise que fez à composição da pastilha elástica, a designer concluiu que se trata de material versátil e com grande potencial.

Anna Bullus começou então a desenvolver uma estratégia para conseguir fazer recolha de pastilha elástica. Como convencer as pessoas a depositá-las em algum recipiente em vez de as atirar para o chão ou para o lixo comum? Em primeiro lugar, criou um caixote especial, em forma de balão de pastilha elástica, que facilmente se suspende nos postes com que as pessoas se cruzam nas ruas.

Estes recipientes são feitos de pastilha elástica reciclada e exibem uma mensagem: "todas as pastilhas recolhidas serão transformadas em novos objetos".

Galochas, solas de sapato, copos e palhetas para tocar guitarra são exemplos de artigos que já são produzidos a partir de pastilha elástica.

GUMDROP LTD/ TWITTER

"Quando olhamos para o produto final, demoramos algum tempo a assimilar que o material de que é feito já esteve na boca de alguém", admite Brett Nixon, gestor de uma empresa especializada em moldes de plástico, que trabalha com a Gumdrop Ltd, companhia criada por Anna Bullus no Reino Unido, a primeira existente no Mundo com o objetivo de reciclar pastilha elástica.

"Mas se ultrapassarmos esse preconceito, pensarmos que ao reciclarmos damos-lhe uma nova vida e estamos a ajudar o ambiente, essa é uma ideia fantástica", conclui Brett Nixon em entrevista à BBC.

No Reino Unido, onde está a ser desenvolvido este projeto pioneiro, as autarquias gastam cerca de 60 milhões de euros por ano a remover restos de pastilha elástica das ruas, tendo de recorrer muitas das vezes a equipamento especializado.