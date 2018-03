Esfaqueou quatro pessoas por estar "de mau humor"

Em comunicado, a polícia disse que o homem, de 23 anos, cometeu todos os ataques e negou que qualquer um deles tenha tido motivações políticas.

O homem foi detido na noite de quarta-feira, pouco tempo depois de esfaquear um jovem de 20 anos, também natural do Afeganistão, disse o porta-voz da polícia local, Patrick Maierhofer.

Uma hora antes, o atacante teria desferido golpes com uma faca em três membros de uma família que passeava pelo centro da cidade.

As autoridades confirmaram que as vítimas, com idades compreendidas entre os 17 e os 67 anos, estão no hospital, estando a mais velha ainda em estado crítico e as restantes três numa situação estabilizada.

Apesar do ataque à família aparente ser espontâneo, o atacante confessou à polícia que conhecia a quarta vítima e que a procurou porque "o considera responsável pelo vício que teve pela droga".

Lusa