Filho de Tommy Lee diz que agrediu o pai para defender a mãe Pamela Anderson

O incidente aconteceu na passada segunda-feira e, após um artigo da TMZ, o baterista recorreu às redes sociais para explicar o seu lado da história..

"Eu e a minha noiva estávamos na cama quando o meu filho entrou pelo quarto a dentro e agrediu-me", escreveu Tommy Lee no Twitter, acrescentando que pediu a Brandon para sair de casa, mas que ele acabou por deixá-lo inconsciente.

"Ele fugiu da polícia. ESTA é a verdade."

Na sequência destas declarações, Brandon respondeu, dizendo que estava devastado com os eventos dos últimos dias, que eram o resultado do alcoolismo do pai. As declarações foram feitas através de um comunicado enviado à revista People.

O jovem de 21 anos revelou que tinha batido no pai para defender a honra da mãe, a atriz Pamela Anderson, e que a agressão foi o resultado do "alcoolismo" do pai.

Tommy Lee foi transportado para um hospital local, onde recebeu tratamento para os ferimentos nos lábios.

As autoridades foram chamadas ao local, mas não fizeram qualquer detenção. No entanto, fontes da polícia revelaram à revista norte-americana que o motivo da agressão tinha sido uma publicação no Twitter.

Tommy Lee criticou a entrevista de Pamela Anderson a Piers Morgan, na qual revelou a relação abusiva que manteve com o baterista.

" (...) Ela precisa de encontrar coisas novas para discutir, em vez falar sobre merdas antigas, mas acredito que ela não tenha mais nada para fazer e precise de atenção", a reação de Tommy Lee foi ainda acompanhada pela assinatura "'O abusador' (a quem ela manda mensagens todos os dias e pede para voltar para mim".