ONU preocupada com intervenção militar no Rio de Janeiro

"Estou preocupado com a recente pela recente adoção de um decreto que confere às forças armadas a autoridade para combater o crime no Rio de Janeiro e que coloca a polícia sob o comando do exército", disse Zeid Ra'ad al Hussein, antes do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em Genebra, citado pela agência noticiosa AFP.

Para Zeid Ra'ad al Hussein, o Exército "não é especializado em segurança pública ou investigação". Intitulado "Intervenção Federal", o decreto foi levado a cabo pelo Presidente Michel Temer para tentar impedir a escalada de violência no Rio de Janeiro.

Este Estado, principalmente a sua capital e a região metropolitana, tem sofrido com a escalada do crime desde o final das Olimpíadas de 2016 e com o problema de segurança pública agravado por uma grave crise económica, que fez com que o governo local declarasse o estado de emergência financeira e tivesse dificuldade em pagar os salários dos policias.

Lusa