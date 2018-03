"Perdoem, se faz favor, perdoem à República, aos polacos, à Polónia de então, esse ato vergonhoso", declarou Duda, dirigindo-se aos judeus forçados ao exílio há 50 anos e às suas famílias.

"A Polónia livre e independente de hoje, a minha geração, não têm responsabilidade", adiantou.A declaração ocorre num contexto de tensão entre a Polónia e Israel devido a uma lei polaca controversa sobre o Holocausto.

Duda falava no 'campus' da Universidade de Varsóvia por ocasião do 50.º aniversário da revolta estudantil de março de 1968, que foi seguida de uma violenta campanha antissemita, lançada pelas autoridades comunistas, e do exílio de milhares de polacos judeus.

Entre os que foram forçados a deixar a Polónia encontravam-se sobreviventes do Holocausto e intelectuais destacados, como o sociólogo Zygmunt Bauman, assim como críticos do regime não judeus, como o filósofo Leszek Kolakowski.

"Que perda sofre a República polaca de hoje pelo facto dos que partiram -- e alguns que talvez tenham morrido devido ao ano 1968 -- não estarem agora connosco", disse Duda.

Lembrou que os polacos judeus participaram na luta pela independência do país há um século e que o defenderam em 1920 (contra os soviéticos) e em 1939 (contra os nazis).

Antes de chegar à universidade, Duda deslocou-se à estação ferroviária de Gdanski, de onde partiram de Varsóvia muitos dos judeus que se exilaram. O chefe de Estado depositou uma coroa de flores no local e encontrou-se com representantes da comunidade judaica.

Lusa