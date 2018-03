Tribunal iraquiano condena irmã do líder do Daesh à morte

"O porta-voz do Supremo Conselho Judicial do Iraque, Abdul-Sattar Bayrkdar, disse hoje em comunicado que a irmã de Abu Bakr al-Baghdadi foi considerada culpada de "oferecer apoio logístico e ajudar os militantes do EI na realização de atos criminosos".

Bayrkdar disse ainda que a mulher, cujo nome não foi divulgado, também foi considerada culpada de "distribuir dinheiro" aos militantes do EI em Mosul, uma cidade que esteve controlada pelo EI durante mais de três anos, desde meados de 2014.

Segundo o porta-voz, o marido desta mulher também já tinha sido condenado à morte anteriormente por ser membro do EI. O Iraque declarou vitória sobre este grupo em dezembro, depois de expulsar os militantes do norte e centro do país.

Centenas de mulheres, incluindo estrangeiras, foram presas nestas operações.

Lusa