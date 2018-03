Ataque talibã no norte do Afeganistão mata pelo menos 10 polícias

O porta-voz da polícia provincial, Khali Aseir, disse que um grande número de combatentes talibãs assaltou o posto avançado durante a noite.

O responsável acrescentou que os membros da polícia local foram emboscados e mortos enquanto se dirigiam para o posto avançado para ajudar os soldados afegãos no remoto distrito de Khwaja Ghar.O porta-voz dos talibã Zabihullah Mujahid reivindicou a responsabilidade pelo assalto no final do dia de quinta-feira e pela morte dos polícias, referindo um número maior de vítimas.

Lusa