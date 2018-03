Homem armado faz reféns em lar de idosos na Califórnia

Última atualização às 21h41

A imprensa local conta que o suspeito será membro de um programa para veteranos do exército norte-americano com traumas de guerra.

O alerta foi dado foi por volta das 10h20 (18h20 em Lisboa), depois de se ouvirem vários tiros. Foi rapidamente montado um perímetro de segurança em redor do local.

No Twitter, há já relatos de quem tenha familiares barricados no local:

"Em Yountville, onde um homem armado fez três reféns. A polícia cercou o local. O meu pai e amigos estão barricados nos quartos", pode ler-se na descrição da publicação acima.

Para além do cerco policial à zona, foi também evacuado um campo de golfe situado junto ao lar, que alberga cerca de mil veteranos do exército norte-americano, alguns com limitações físicas.