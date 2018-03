UE considera reunião entre Trump e Kim Jong-Un mais um "desenvolvimento positivo"

"Saudamos os recentes desenvolvimentos positivos relativamente à situação na península coreana. Mais especificamente, estamos encorajados pelo anúncio de uma cimeira entre o Presidente da Coreia do Sul Moon (Jae-in) e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em abril", declarou Maja Kocijanci, a porta-voz da chefe de diplomacia da UE.

"Acreditamos que a disponibilidade do Presidente Trump em aceitar o convite de Kim Jong-un para um encontro em maio também representa um desenvolvimento positivo, e aguardamos com grande expetativa o resultado dessas cimeiras", acrescentou.

Maja Kocijancic disse ainda que se se confirmarem as notícias de que a Coreia do Norte se comprometeu a abster-se de realizar testes com armas nucleares enquanto decorrerem as negociações,

"isso pode criar as condições necessárias para uma solução negociada", lembrando que o grande objetivo da UE continua a ser "a desnuclearização da península coreana completa, verificável e irreversível".

A porta-voz de Federica Mogherini lembrou ainda que a União Europeia apoia os esforços de Seul numa solução diplomática para a desnuclearização da península e apontou que a ministra dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul "juntar-se-á aos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE para um debate no próximo Conselho, em 19 de março".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, aceitou o convite do líder da Coreia do Norte para iniciar uma ronda de negociações sobre o programa nuclear norte-coreano, não tendo ainda sido decidido o local desta reunião ao mais alto nível.

Com Lusa