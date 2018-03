Atleta atacado com motoserra quer voltar a competir

Em declarações à BBC, Gwala explicou que os homens que o atacaram tentaram cortar-lhe as pernas e depois fugiram, com ele a ter de rastejar para a estrada, para tentar pedir socorro.

"Rastejei até à estrada e consegui fazer com que um carro parasse. Foi esse carro que me levou a um hospital", explicou o triatleta, que já foi operado com sucesso.

khaya ngwenya

khaya ngwenya

Foi entretanto lançada uma campanha de crowdfunding para ajudar a pagar os tratamentos médicos. Até ao momento foram angariados cerca de 44 mil euros.

Nenhum artigo foi roubado durante o ataque e os motivos não foram ainda apurados. Os suspeitos também ainda continuam a monte.

Jethro Snyders

Mhlengi Gwala preparava-se para competir este mês nos campeonatos sul-africanos de triatlo.