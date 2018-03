Ofensiva turca vai estender-se a outros locais controlados por curdos

POOL New

Depois de Afrine "ser limpa de terroristas, vamos limpar Minbej, Ain al-Arab [nome árabe da cidade curda de Kobané] , Tal Abyad, Ras al-Ain e Qamichli", disse Erdogan num discurso em Mersin, no sul do país, transmitido pela televisão estatal.

A Turquia lançou, a 20 de janeiro, uma ofensiva militar em Afrine, região curda do noroeste da Síria, para expulsar a milícia curda Unidades de Proteção do Povo (YPG), aliada dos Estados Unidos no combate ao Daesh, mas considerada terrorista por Ancara.

Erdogan disse hoje que as forças turcas vão avançar "até à fronteira iraquiana".

O presidente turco criticou por outro lado a NATO, pela falta de apoio às forças turcas na Síria.

"A Turquia não é membro da NATO? Respondemos aos pedidos para intervir no Afeganistão, na Somália, nos Balcãs. Agora sou eu que peço, venham, venham para a Síria. Porque não vêm?", questionou.

Lusa