Encontrado corpo de menino espanhol que estava desaparecido há 12 dias

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, a mulher de 35 anos terá dito às autoridades que transportou o cadáver do menor com medo que alguém o encontrasse no poço, onde estaria escondido.

Gabriel Cruz desapareceu no passado dia 27 de fevereiro, em Las Hortichuelas, uma localidade no sul de Espanha.

A criança estava na casa da avó paterna e terá saído de lá para ir visitar os primos, que viviam a 100 metros e terá sido durante essa caminhada que desapareceu.