Rússia ensaiou com êxito míssil capaz de iludir escudo de defesa dos EUA

"A tripulação de um caça Mig-31 efetuou um lançamento de prova de um míssil hipersónico de alta precisão 'Kinzhal'", assinalou o Ministério da Defesa, numa nota oficial.

O míssil "Kinzhal" tem um alcance superior a 2.000 quilómetros e uma velocidade dez vezes maior que o som, e atingiu um alvo num polígono militar, acrescentou.

"Não tem similares no mundo", precisou o ministério no comunicado, destacando a trajetória do voo "aerobalístico" do míssil, o que o torna indetetável para os radares inimigos.O Presidente russo,

Vladimir Putin, apresentou o míssil, bem como outras armas do novo arsenal estratégico russo, no dia 01 de março, durante o discurso sobre o estado da nação.

Na altura, Putin assegurou que o referido míssil é único no mundo e que torna inútil o sistema antimíssil americano, o que foi confirmado hoje pela Defesa.

Putin revelou então que o "Kinzhal", que pode transportar ogivas nucleares e cargas convencionais, está ao serviço do exército russo desde 01 de dezembro.

Numa entrevista ao canal NBC, divulgada no sábado, Putin culpou novamente os EUA pela atual corrida aos armamentos por ter abandonado unilateralmente o tratado de defesa de mísseis de 2002.

