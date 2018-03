Abatido homem que atacou segurança de embaixador iraniano em Viena

O assaltante "morreu no local", disse o porta-voz da polícia, Harald Söros, à AFP. Os factos ocorreram às 23:35 horas de domingo, de acordo com a mesma fonte, numa zona residencial de Viena.

Ainda não se sabem as razões do indivíduo que atacou o soldado, precisou a Polícia. Segundo um porta-voz do Ministério da Defesa, citado pela agência APA, o soldado ferido, natural da província austríaca do Tyrol, foi transportado para o hospital com ferimentos num braço.

Posicionado numa guarita, o militar tentou "num primeiro momento usar 'spray' de gás pimenta" antes de disparar "pelo menos quatro balas", precisou M. Söros. De acordo com este porta-voz, o militar agiu "de acordo com as regras".

A Polícia austríaca ordenou o reforço da vigilância nas representações diplomáticas em Viena.

Lusa