Avião despenha-se ao aterrar no Nepal com cerca de 70 pessoas a bordo

De acordo com um porta-voz do aeroporto de Katmandu, no Nepal citada pela agência espanhola EFE, "o avião S2-AGU descolou de Dacca e estava a aterrar no TIA (aeroporto de Katmandu)".

Segundo a Euronews, o aparelho teria capacidade para 78 pessoas, mas hoje transportava 67. Pelo menos sete pessoas terão sido resgatadas com vida, segundo o jornal local Janata Post Daily. O Kasthmandu Post fala já em 17 resgatadas com vida.

O aparelho ficou partido em pedaços, ao tocar no solo e incendiou-se.

Há relatos de vários focos de incêndio que cobriram o céu da capital nepalesa.