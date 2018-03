Cerca de uma dezena de cadáveres ficam abandonados todos os meses no Huambo

Segundo o administrador local, Vitor Tchissingui, essa situação de abandono de cadáveres na morgue do hospital tem-se verificado nos últimos anos, devido às dificuldades financeiras de muitas famílias.

O responsável, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, refere que além de assumir o enterro dos cadáveres abandonados, entre os quais alguns recolhidos na via pública, a administração tem apoiado com urna e transporte a transladação de cadáveres para as províncias limítrofes.

Vitor Tchissingui disse que o orçamento financeiro da administração fica afetado por conta dessa situação, que tem vindo a aumentar nos últimos anos.

Lusa