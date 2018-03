Cinco passageiros de helicóptero que caiu em Nova Iorque morreram, salvou-se o piloto

O sexto elemento que seguia no helicóptero era o piloto, que sobreviveu por ter conseguido libertar-se do interior do aparelho, tendo sido socorrido por uma embarcação que se aproximou do local, na noite de domingo.

Agentes da polícia e elementos dos bombeiros ainda conseguiram retirar os cinco passageiros do interior do helicóptero.

Inicialmente as autoridades informaram que duas pessoas tinham falecido, três tinham ficado feridas com gravidade e que o piloto se tinha salvado. O porta-voz do mayor de Nova Iorque informou que o Eurocopter AS350 caiu pouco depois das 19:00 horas locais de domingo (23:00 de Lisboa) a norte da ilha Roosevelt e está alegadamente voltado ao contrário no rio.

A FAA e a agência nacional de segurança dos transportes estão a investigar o ocorrido. Um vídeo filmado por um cidadão e publicado no Twitter mostra um helicóptero vermelho a afundar-se na água e depois a virar-se quando os rotores ficam debaixo de água.

O helicóptero, um modelo usado por empresas turísticas, desceu junto a Gracie Mansion, onde fica a residência do mayor.

Várias embarcações foram vistas a aproximarem-se do local para auxiliar os eventuais sobreviventes.

Testemunhas disseram aos jornalistas que o helicóptero pareceu ficar cheio de água rapidamente. "É água fria. E estava a afundar muito rapidamente", disse Mary Lee, de 66 anos, ao New York Post. As testemunhas descreveram ver pelo menos uma pessoa a emergir do helicóptero e a agitar as suas mãos pedindo ajuda.

Os céus sobre Nova Iorque estão normalmente repletos de helicópteros que transportam turistas, empresários, repórteres de trânsito, equipas médicas e outros. Estes acidentes não são raros.

Lusa